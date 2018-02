Procesor INTEL Core i5 8400 BOX, s. 1151, 2.8GHz, 9MB cache, HexaCore

Essentials

Product Collection

8th Generation Intel® Core™ i5 Processors

Code Name

Products formerly Coffee Lake

Vertical Segment

Desktop

Processor Number

i5-8400

Status

Launched

Launch Date

Q4'17

Lithography

14 nm

Recommended Customer Price

$182.00 - $187.00

Performance

# of Cores

6

# of Threads

6

Processor Base Frequency

2.80 GHz

Max Turbo Frequency

4.00 GHz

Cache

9 MB

Bus Speed

8 GT/s DMI3

TDP

65 W

Memory Specifications

Max Memory Size (dependent on memory type)

64 GB

Memory Types

DDR4-2666

Max # of Memory Channels

2

ECC Memory Supported

No

Graphics Specifications

Graphics Base Frequency

350 MHz

Graphics Max Dynamic Frequency

1.05 GHz

Graphics Video Max Memory

64 GB

Execution Units

23

4K Support

Yes, at 60Hz

Max Resolution (HDMI 1.4)

4096x2304@24Hz

Max Resolution (DP)

4096x2304@60Hz

Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)

4096x2304@60Hz

DirectX* Support

12

OpenGL* Support

4.5

Intel® Quick Sync Video

Yes

Intel® InTru™ 3D Technology

Yes

Intel® Clear Video HD Technology

Yes

Intel® Clear Video Technology

Yes

# of Displays Supported

3

Device ID

0x3E92

Expansion Options

Scalability

1S Only

PCI Express Revision

3.0

PCI Express Configurations

Up to 1x16 or 2x8 or 1x8+2x4

Max # of PCI Express Lanes

16

Package Specifications

Sockets Supported

FCLGA1151

Max CPU Configuration

1

Thermal Solution Specification

PCG 2015C (65W)

TJUNCTION

100°C

Package Size

37.5mm x 37.5mm

Low Halogen Options Available

See MDDS

Advanced Technologies

Intel® Optane™ Memory Supported

Yes

Intel® Turbo Boost Technology

2.0

Intel® vPro™ Technology

No

Intel® Hyper-Threading Technology

No

Intel® Virtualization Technology (VT-x)

Yes

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)

Yes

Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)

Yes

Intel® TSX-NI

No

Intel® 64

Yes

Instruction Set

64-bit

Instruction Set Extensions

SSE4.1/4.2, AVX2

Idle States

Yes

Enhanced Intel SpeedStep® Technology

Yes

Thermal Monitoring Technologies

Yes

Intel® Identity Protection Technology

Yes

Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)

No