Procesor AMD Ryzen 5 2400G BOX, s. AM4, 3.9GHz, 6MB cache, Quad Core, RX Vega, Wraith Stealth cooler

Specifications



# of CPU Cores

4

# of Threads

8

# of GPU Cores

11

Base Clock

3.6GHz

Max Boost Clock

3.9GHz

Total L2 Cache

2MB

Total L3 Cache

4MB

Default TDP / TDP

65W

cTDP

46-65W



Graphics Specifications



Graphics Frequency

1250 MHz

Graphics Model

Radeon™ Vega 11 Processor Graphics

Graphics Core Count

11



Key Features



Supported Technologies

AMD SenseMI Technology

AMD Ryzen™ Master Utility

Enmotus FuzeDrive™ for AMD Ryzen™

Radeon™ Software